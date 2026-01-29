Gomadingen bekommt einen Themenwanderweg zur römischen Geschichte

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. Sobald die Mittel da sind, wird im Obergeschoss der frisch renovierten Gomadinger Mühle eine Ausstellung eingerichtet werden, verspricht Bürgermeister Klemens Betz. So lange wollen er und die Gomadinger Römerfreunde aber nicht warten. Römerforscher Klaus Betz und der Latein-Leistungskurs des Gymnasiums Münsingen mit Lehrerin Dorothee Hermann-Helmer haben sich gemeinsam mit der Verwaltung daher Gedanken gemacht, wie man die römische Geschichte auf der Alb im Themenwanderweg »Gomadingen - ein römisches Kastell am Alblimes« zugänglich machen kann.

Junius führt zum Kastell

Junius wird die Besucher auf ihrer Wanderung begleiten. Junius ist eine historisch belegte Persönlichkeit, die um 90 n. Chr. in Gomadingen als Reitersoldat diente. Eine seiner Lanzenspitzen mit der Inschrift »IVNI(I) TVR(MA) OC …«, also Junius aus der Turma/Reitereinheit des OC ... haben Heinz und Klaus Besch aus einer Baggerschaufel gerettet, sie wird jetzt zum Wegweiser auf dem Themenwanderweg, ist ja auch naheliegend. Der Rundweg wird in der Ortsmitte von Gomadingen beginnen, sich über die Höhen gen Steingebronn schlängeln und dann wieder zurückführen. An zehn Stationen gibt es Wissenswertes über Rom, den Alblimes und das Gomadinger Kastell zu erfahren. Die Gestaltung der Hinweisschilder und der Audioschnipsel, die man über einen QR-Code aufs Smartphone holen kann, übernimmt der Latein-Leistungskurs des Gymnasiums Münsingen mit Hilfe ihrer Lehrerin, der Besch-Brüder und des Denkmalamts. Hermann-Helmer und Klaus Besch haben das Konzept im Gemeinderat vorgestellt.

Der Themenwanderweg zieht sich von Gomadingen in Richtung Steingebronn und zurück. Foto: Gemeinde

Los geht's in der Mitte von Gomadingen. Die Silhouette eines Reitersoldaten soll den Start markieren und den Weg erklären. Am Ortsende an der Uracher Straße gibt es erste Hinweise auf das Kastell. Hier wurde gebadet, in einer 50 Meter langen Anlage, mit Kalt-, Heiß- und Schwitzbädern, beheizt mit Wand- und Fußbodenheizung, in denen heiße Luft durch Hohlziegel geleitet wurde. Die dritte Station an der L230 erklärt das Kastell. Die Gomadinger Kaserne war Teil des 135 Kilometer langen Alblimes. Alle Albsteigen von Kleinengstingen bis Münsingen-Seeburg waren etwa 10 Kilometer entfernt, ideal für berittene Truppen. Das Kastell war mit 3,1 Hektar Fläche sehr groß, nur Heidenheim war mit 5,1 Hektar am Alblimes größer. Und dort waren rund 1.000 Soldaten stationiert.

Den Soldaten ging es finanziell gut, erklärte Klaus Besch, um eine Kaserne herum ließ es sich daher gut verdienen und sicher leben. Im sogenannten Vicus siedelten sich die Familien, Handwerker und Händler an. Die Struktur der Siedlung aus Streifenhäusern wird an der vierten Station erklärt. Landwirtschaft wurde im Gutshof, der Villa Rustica, betrieben, wo Pächter oder mit Land abgefundene Veteranen Schafe und Rinder züchteten und allerlei Pflanzen anbauten. Bereits 1909 wurden Münzen aus der Zeit des Kaisers Domitian gefunden, ihre Geschichte wird in der fünften Station am Tiefental erzählt. Dann wird es gruselig. Die Römer begruben ihre Toten außerhalb der Siedlungen. Auch in Gomadingen wurden Brandgräber und Gruben gefunden - und Münzen für den Fährmann über den Totenfluss.

Badehaus und Nekropole

Von der achten Station aus hat man dann gegen Ende der Wanderung einen Blick über die Schauplätze der römischen Geschichte, vom Bänkle, das bei der Flurbereinigung abfiel, aus. Ritte ins Barbarenland waren nicht die einzige Aufgabe der römischen Soldaten, oft waren sie mit Bauarbeiten beschäftigt, weiß Besch. Mit dem Bau des Kastells oder der Römerstraßen. Wie sie angelegt waren, wird an Station neun erklärt: fünf Meter befestigte Straße für den Schwerverkehr, fünf Meter begehbare Bankette plus links und rechts Entwässerungsgräben: da kommt man in den Bereich einer vierspurigen Bundesstraße. Über die Straßen wurde das Kastell versorgt, wenn's ging aber über den kommoderen Wasserweg. Von Gomadingen konnte über Neckar und Rhein die Nordsee, über Lauter und Donau das Schwarze Meer und mit ein paar Umwegen schließlich die Rhone und das Mittelmeer erreicht werden. Davon zeugen Amphoren aus Südspanien und Keramik aus der Provence. Zum Abschluss, an Station zehn, wird dann erklärt, wer in Gomadingen vor und mit den Römern gelebt hat.

Bürgermeister Klemens Betz schätzt die Kosten des Projekts auf 20.000 Euro, 80 Prozent davon könnte das Förderprogramm Leader beisteuern - der Gemeinderat hat spontan im Römerfieber beschlossen, den Antrag auf den Weg zu bringen. Lateinlehrerin Hermann-Helmer hob die Vorteile des Wegs hervor: Wirtschaftlich attraktiv etwa für die Gastronomie, Geschichte wird für alle Generationen erlebbar, es wird Wissen über die Region vermittelt und Bewegung tut immer gut - mens sana in corpore sano. Auch Bürgermeister Betz gefällt die Idee, dass man nach einem Ausflug klüger zurückkommt als man losgezogen ist. (GEA)