Arbeiter bei Baumfällung nahe Dapfen schwer verletzt: Rettungs-Heli im Einsatz

Ein Rettungshubschrauber kam nach dem Unfall zum Einsatz. (Symbolbild)

GOMADINGEN-DAPFEN. Schwere Verletzungen hat am Freitagmittag ein Arbeiter in einem Waldgebiet bei Dapfen erlitten. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge zogen gegen zwölf Uhr mehrere Forstarbeiter einen gefällten Baum zu einer Verladestelle. Hierbei stürzte ein weiterer Baum um, wobei er einen der Arbeiter traf.

Der 50-jährige Mann wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt haben noch an der Unglücksstelle die Ermittlungen aufgenommen. (pol)