Unfall bei Münsingen mit drei Verletzten: Verursacherin unter Medikamenteneinfluss

MÜNSINGEN. Drei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Donnerstagvormittag auf der K6701 ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ein 32-Jähriger war gegen 9.50 Uhr mit einem VW Jetta auf der Kreisstraße von Münsingen herkommend in Richtung Dottingen unterwegs. Verkehrsbedingt musste er zum Linksabbiegen in Richtung eines Feldwegs anhalten. Eine nachfolgende, über 80 Jahre alte Lenkerin eines Mercedes bemerkte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Sowohl die Unfallverursacherin als auch der VW-Fahrer und seine 33 Jahre alte Beifahrerin mussten im Anschluss mit Rettungswagen in Kliniken gebracht werden.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit. Er wurde abgeschleppt. Da die Seniorin mutmaßlich unter Medikamenteneinfluss stand, musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen und ihren Führerschein abgeben. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 30.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)