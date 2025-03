Unfall bei Bernloch mit vier Verletzten - 91-jähriger Porsche-Fahrer missachtet Vorfahrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. Vier Leichtverletzte und mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen an der Kreuzung Kreisstraße 6737/Bundesstraße 312 in der Nähe des Ortsteils Bernloch ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Ein 91-Jähriger, der mit einem 44-jährigen Beifahrer unterwegs war, wollte gegen 10.15 Uhr mit seinem Porsche von der K6737 kommend auf die B 312 einfahren. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 56-Jährige, die mit ihrem Fiat auf der B 312 in Richtung Oberstetten fuhr, so dass es zu Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Insassen des Porsche, die 56-jährige Fiat-Fahrerin sowie deren 51-jähriger Beifahrer verletzt. Die Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen vor Ort war, in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden am Porsche wird auf circa 30.000 Euro, am Fiat auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen. (pol)