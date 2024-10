Unfall auf Reutlinger Straße in Eningen: 11.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Das Polizeirevier Pfullingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, welcher sich am Montagvormittag an der Einmündung Reutlinger Straße / Pfullinger Straße ereignet hat. Ein 40 Jahre alter Fahrer eines Mercedes war gegen 11.48 Uhr auf der Reutlinger Straße ortsauswärts unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Pfullinger Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Dacia einer 74-Jährigen, die die Reutlinger Straße in Richtung Ortsmitte befuhr. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Dacia, an welchem ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Mercedes des 40-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9918-0 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden. (pol)