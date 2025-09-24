Unfall auf Reutlinger B28 mit fünf Beteiligten: Eine Verletzte und hoher Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Mittwochnachmittag ist es auf der B28 in Reutlingen zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen gekommen. Die 58-jährige Lenkerin eines Mini Coopers befuhr um ca. 17.10 Uhr die B28 von Metzingen kommend in Richtung Reutlingen, berichtet die Polizei. Auf Höhe des Ortseinganges Reutlingen kollidierte die Fahrzeuglenkerin beim Fahrstreifenwechsel mit dem 35-jährigen Lenker eines Mercedes-Benz Sprinters. Durch die Kollision kam es zu weiteren Zusammenstößen zwischen dem PKW der 58-Jährigen und einem 45-jährigen VW-Lenker sowie zwischen dem Sprinter und dem Skoda eines 52-Jährigen bzw. einer 76-jährigen Citroen-Lenkerin. Die 58-jährige Fahrerin des Mini Coopers wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Die anderen Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 65.000 Euro geschätzt. Drei Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Neben der Polizei war auch der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften, sowie die Feuerwehr Reutlingen mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften im Einsatz. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die B28 in Fahrtrichtung Reutlingen für circa zwei Stunden gesperrt werden. (pol)