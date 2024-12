Unfall auf der B28 im Reutlinger Berufsverkehr: Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B28 entstanden. Eine 25-Jährige war kurz vor sieben Uhr mit einem Seat Ibiza auf der linken Spur der Bundesstraße von Tübingen in Richtung Reutlingen unterwegs. Aufgrund eines Rückstaus im Bereich des Gaskessels wechselte sie mit ihrem Wagen auf die rechte Fahrspur. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es dabei zur seitlichen Kollision mit dem vorausfahrenden VW Polo eines 35-Jährigen, der ebenfalls vom linken auf den rechten Fahrstreifen gewechselt war. Infolge einer Ausweichbewegung nach rechts prallte der Seat noch gegen die Leitplanken.

Der Wagen war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und insbesondere der Lenker eines weißen Transporters mit RT-Kennzeichen werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (pol)