Unfall auf B28 bei Metzingen: Autofahrer nicht angeschnallt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit hat sich am frühen Donnerstagmorgen auf der B28 bei Metzingen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 20-Jähriger fuhr gegen 3.15 Uhr mit seinem Mercedes-Benz GLC in Richtung Bad Urach, als er kurz vor der Ausfahrt Metzingen-Ost zunächst von der Fahrbahn abkam und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Im Anschluss schleuderte er mehrfach über die Fahrbahn und prallte schließlich in die Mittelleitplanke, die durch die Wucht des Einschlags auf mehreren Metern aus ihrer Verankerung gerissen wurde. Der Mercedes kam auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Der nicht angurtete Fahrer zog sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. An dem nicht mehr fahrbereiten Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 45.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Reparatur- und Aufräumarbeiten war die B28 in Fahrtrichtung Bad Urach bis gegen 5.30 Uhr gesperrt. (pol)