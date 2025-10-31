Unfall an Tübinger Kreuzung: Eine Verletzte, zwei Autos nicht mehr fahrbereit

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Eine verletzte Pkw-Lenkerin, zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Freitagmorgen in Tübingen. Das berichtet die Polizei. Kurz vor 6.30 Uhr wollte ein 80 Jahre alter Audi-Fahrer von der Waldhäuser Straße kommend den Kreuzungsbereich des Nordringes überqueren. Zu diesem Zeitpunkt war die Ampelanlage noch außer Betrieb. Der Mann übersah in der Folge einen die Kreuzung querenden, bevorrechtigten Opel Corsa einer 34-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision verletzte sich die Frau leicht und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Pkw wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (pol)