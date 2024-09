Unfall an Reutlinger Kreuzung: Radfahrerin verletzt sich leicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen im Kreuzungsbereich Silberburg-/Karlstraße erlitten. Ein 62-Jähriger befuhr gegen sechs Uhr mit einem VW Transporter die Silberburgstraße von der B28 herkommend. An der Ampelkreuzung mit der Karlstraße bog er bei Grün nach links in Richtung Panoramastraße ab. Dabei kollidierte der VW mit der entgegenkommenden 61 Jahre alten Radlerin. Diese war ebenfalls bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren und wollte die Karlstraße geradeaus in Richtung B28 überqueren. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro. (pol)