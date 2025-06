Unfall an Pannenstelle bei Pliezhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Ein leicht verletzter Motorradfahrer und ein Sachschaden von insgesamt knapp 4.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagmorgen auf der B 297 zwischen den Abzweigungen nach Pliezhausen und Reutlingen-Mittelstadt ereignet hat. Kurz nach 8.30 Uhr befanden sich zwei Fahrzeuge aufgrund einer Panne am rechten Fahrbahnrand, als die 42-jährige Fahrerin eines Audi A1 an diesen vorbeifahren wollte. Zeitgleich überholte ein 64-jähriger Motorradfahrer den Audi und kollidierte hierbei mit diesem. Durch den Zusammenstoß kam der Fahrer der BMW glücklicherweise nicht zu Fall, verletzte sich jedoch leicht am Fuß, weshalb der Rettungsdienst ebenfalls zur Unfallstelle anrückte. Der Audi war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (pol)