Unfall an Metzinger Schlössleskurve - zwei Verletzte

METZINGEN/DETTINGEN. Zwei Fahrzeuge mussten am Mittwochmorgen nach einem Verkehrsunfall in der Schlössleskurve abgeschleppt werden. Eine 35-Jährige war gegen sieben Uhr mit einem Ford Fiesta auf der L 380a/Uracher Straße in Richtung Dettingen unterwegs.

Beim Linksabbiegen in Richtung Dettingen übersah sie einen von links aus Richtung Dettingen kommenden Ford Kuga eines 62 Jahre alten Mannes und kollidierte im Einmündungsbereich mit diesem. Beide Unfallbeteiligten wurden nach derzeitigem Kenntnisstand mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Autos wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war aus Richtung B28 für die Dauer der Unfallaufnahme bis um 8.30 Uhr komplett gesperrt. (pol)