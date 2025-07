Unfall am Stauende: B312 bei Metzingen zweimal voll vollgesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag auf der B312. Das berichtet die Polizei. Ein 27-Jähriger war kurz nach 17.30 Uhr mit einem Peugeot 306 auf der linken Spur der Bundesstraße von Reutlingen herkommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Aufgrund eines Rückstaus kurz vor dem einspurigen Bereich musste er sein Fahrzeug auf der nassen Fahrbahn abbremsen. Der Peugeot kollidierte in der Folge mit dem linken Heck des Mini einer 56-Jährigen, die die rechte Spur befuhr. Der Mini wurde daraufhin gedreht und kam quer auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der Peugeot blieb auf der linken Spur liegen.

Sowohl die 56-Jährige als auch der Peugeot-Lenker wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Einsatzes musste die B312 bis etwa 19 Uhr voll gesperrt werden. Anschließend konnte die rechte Fahrspur freigegeben werden. Infolge eines technischen Defekts beim Abschleppen des nicht mehr fahrbereiten Peugeot musste die Bundesstraße zwischen 20 Uhr und 20.50 Uhr erneut voll gesperrt werden. (pol)