Unfall am Drive-in des Metzinger McDonald's: 4.500 Euro Schaden

METZINGEN. Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftradroller und einem Pkw ist es am Dienstagabend in Metzingen. Das berichtet die Polizei. Eine 38-Jährige wollte gegen 23 Uhr mit ihrem Opel Cascada vom Drive-in des Schnellimbisses MCDonald's kommend in die Ulmer Straße einfahren. Dabei übersah sie den von links auf der Ulmer Straße heranfahrenden Motorroller, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Dabei wurde der 17 Jahre alte Rollerfahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 4.500 Euro geschätzt. (pol)