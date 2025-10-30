Unbekannter zieht Messer in Tübingen und fordert Geld

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Einem Mann ist am frühen Donnerstagmorgen Bargeld in der Tübinger Südstadt geraubt worden. Der 24-Jährige saß gegen 3.45 Uhr an der Bushaltestelle Landestheater in der Reutlinger Straße. Dort sollen zwei bislang unbekannte Männer ihn angesprochen und um eine Zigarette gebeten haben. Als der junge Mann bereitwillig eine aushändigte, soll einer der Unbekannten ein Messer gezogen und Geld gefordert haben.

Mit einem geringen Betrag ergriffen sie kurz darauf die Flucht und konnten unerkannt entkommen. Eine Fahndung verlief negativ. Von den Flüchtigen ist bislang folgende Beschreibung bekannt: Ein Täter ist etwa 170 cm groß, hat eine normale Figur und er war dunkel bekleidet. Der andere hatte einen schwarzen Kapuzenpulli, eine helle Jeans mit großem Loch sowie weiße Sneaker getragen. (pol)