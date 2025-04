Unbekannter zersticht Autoreifen in mehreren Straßen von Sickenhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-SICKENHAUSEN. Ein Unbekannter hat zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, in Sickenhausen fünf Autoreifen beschädigt. An einem Renault und einem VW, die in der Hohenstaufenstraße abgestellt waren, zerstach der Unbekannte jeweils einen Reifen. Auch an einem auf dem Parkplatz einer Schule in der Wartburgstraße geparkten Toyota wurde ein Reifen beschädigt. Bei einem ebenfalls in der Wartburgstraße abgestellten VW zerstach der Täter zwei Reifen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt und bittet unter Telefon 07121/93940 um sachdienliche Hinweise. (pol)