Unbekannter verletzt Pferde in Undingen - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

UNDINGEN. Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen bei Undingen zwei Pferde offensichtlich vorsätzlich verletzt. Das berichtet die Polizei. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge begab sich vermutlich ein und derselbe Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf zwei unweit voneinander entfernte Pferdehöfe und fügte dort den Tieren verschiedene Verletzungen zu. Die Pferde mussten im Anschluss tierärztlich versorgt werden. Zeugen, die im Gewann Fuchsloch oder im Gewerbegebiet in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0712199180 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden. (pol)