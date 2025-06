Unbekannter raubt Rollstuhlfahrer in Reutlingen Umhängetasche

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Einem Rollstuhlfahrer ist am frühen Mittwochmorgen eine Umhängetasche geraubt worden. Der 37-Jährige war gegen 4.30 Uhr im Hammerweg auf dem Nachhauseweg von einer Tankstelle unterwegs. Ein bislang unbekannter Täter soll in der Nähe eines Parkplatzes dem Mann eine Umhängetasche entrissen haben. Im Anschluss rannte der Unbekannte in Richtung Albstraße davon. Eine kurz darauf eingeleitete Fahndung verlief negativ. Von dem Räuber ist lediglich bekannt, dass er zur Tatzeit ein weißes T-Shirt sich über das Gesicht gezogen hatte, dunkelhäutig ist und vermutlich Schlappen anhatte. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (pol)