Unbekannter klaut Baggeranbaugeräte von Baustelle in Sonnenbühl

SONNENBÜHL. Ein Unbekannter hat zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 6.15 Uhr, zwei an einem Baggerarm anbringbare Anbaugeräte von einer Baustelle an der K6767 gestohlen. Die schwere Baggerschaufel sowie der Anbauverdichter im Wert von mehreren zehntausend Euro dürften mit einem Fahrzeug, das möglicherweise über einen Kran verfügt, abtransportiert worden sein. Bereits zwischen Anfang August und 15.08. war von der Baustelle ein sogenannter Zweischalengreifer entwendet worden. Zeugen, die in beiden Fällen verdächtige Fahrzeuge bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen in Zusammenhang mit den gestohlenen Anbaugeräten gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07129 /92862-0 beim Polizeiposten Alb zu melden. (pol)