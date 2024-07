Unbekannter bricht unbemerkt in Tübinger Gaststätte ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am frühen Dienstagmorgen, gegen 2.15 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruch in eine Gaststätte in der Haaggasse informiert. Wie sich bei den polizeilichen Ermittlungen herausstellte, hatte sich ein Unbekannter vermutlich bereits am Montag, zwischen 16 und 17 Uhr, auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zu den Gasträumen verschafft und war von einem Zeugen zunächst für eine Reinigungskraft gehalten worden. Erst an frühen Morgen stellte sich laut Polizei heraus, dass es sich offenbar um einen Einbrecher gehandelt hatte, der sich am Wechselgeld in der Kasse vergriffen hatte und dann unerkannt geflüchtet war. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)