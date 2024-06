Unbekannter bricht in Tübinger Schule ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Schule in der Sindelfinger Straße eingebrochen. Gegen 00.40 Uhr bemerkten Zeugen eine Person im Gebäude und verständigten die Polizei. Dem Unbekannten, von welchem keine nähere Beschreibung vorliegt, gelang es noch vor Eintreffen der Beamten zu flüchten. Nach bisherigen Ermittlungen hebelte der Täter die Eingangstüre auf und gelangte so in das Gebäude. Des Weiteren wurde die Türe mit einer unbekannten Flüssigkeit beschmiert. Ob aus der Schule etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Zur Sicherung der Spuren kamen Spezialisten der Kriminaltechnik vor Ort. (pol)