Unbekannter bricht in Tübinger Metzgerei ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In eine Metzgerei in der Friedrichstraße in der Tübinger Innenstadt ist ein Unbekannter am Sonntagabend eingebrochen. Gegen 18.30 Uhr drang der Einbrecher gewaltsam über die Schiebetür in die Verkaufsräume ein und versuchte dort vergeblich die Kasse zu öffnen. Mit der Beute von wenigem Münzgeld flüchtete er im Anschluss. Dabei konnte er von den Firmenverantwortlichen beobachtet werden.

Der Kriminelle wird mit schlanker Figur, blondem Dreitage-Rahmenbart und Stupsnase beschrieben. Er war mit einer dunklen Kapuzenjacke, auf der vorderseitig mit weißer Aufschrift »Columbia« stand, hellblauer Jeans und schwarzen Nike-Sportschuhen bekleidet. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zu dem Gesuchten unter der Telefonnummer 07071/972-1400. (pol)