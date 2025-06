Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In ein Hotel in der Bahnhofstraße ist am frühen Sonntagmorgen eingebrochen worden. Über eine gewaltsam aufgeschobene Eingangstür gelangte ein bislang unbekannter Täter ersten Ermittlungen nach kurz nach vier Uhr in das Gebäude in der Bahnhofstraße.

Im Inneren brach er anschließend mehrere Schubladen auf und erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)