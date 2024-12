Ein Unbekannter ist in eine Gaststätte in Reutlingen eingebrochen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In eine Gaststätte in der Sickenhäuser Straße ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. Ein oder mehrere Täter gelangten vermutlich kurz vor 3 Uhr über die gewaltsam geöffnete Eingangstür ins Innere des Lokals. Beim Durchwühlen des Inventars wurden ersten Erkenntnissen nach ein paar Euro Bargeld erbeutet. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)