Unbekannter bricht in Rathaus von Würtingen ein

ST. JOHANN. In der Nacht zum Samstag ist ein Unbekannter in das Rathaus von Würtingen eingebrochen, berichtet die Polizei. Am Samstagmorgen gegen sechs Uhr stellte eine Reinigungskraft fest, dass im Rathaus mehrere Türen gewaltsam geöffnet und die Räumlichkeiten durchsucht wurden. Ob Gegenstände entwendet wurden und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Münsingen. Zur Spurensicherung waren Experten der Kriminalpolizei eingesetzt. (pol)