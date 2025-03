Unbekannter bricht in Fahrschule in St. Johann ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. In die Räumlichkeiten einer Fahrschule in der Riedstraße in Würtingen ist ein Unbekannter von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 23 Uhr und 7.30 Uhr verschaffte sich der Kriminelle gewaltsam über ein Fenster Zutritt in das Firmengebäude. Dort wurde eine weitere Zugangstür beschädigt und anschließend circa zehn spezielle Unterlagen für Fahrschul-Lern-Apps im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter Telefonnummer 07381/9364-0. (pol)