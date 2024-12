Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auf einem Parkplatz in der Rommelsbacher Straße hat sich ein Unbekannter an einem abgestellten Pkw zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 8.45 Uhr, entwendete der Täter laut Polizei an dem Audi-Neufahrzeug alle vier Kompletträder im Wert von mehreren tausend Euro. Der Wagen war von dem Kriminellen hierzu aufgebockt worden. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt. (pol)