Unbekannte in Kusterdingen stehlen Geld aus unverschlossenen Autos

KUSTERDINGEN. Nach zwei Unbekannten, die am frühen Mittwochmorgen in der Bismarckstraße unverschlossen abgestellte Autos angegangen sind, fahndet der Polizeiposten Kirchentellinsfurt. Bisherigen Ermittlungen zufolge waren die Kriminellen gegen 1.50 Uhr in der Bismarckstraße unterwegs und überprüften die dort am Straßenrand und auf den Grundstücken geparkten Autos. Geöffnete Fahrzeuge durchsuchten sie nach Stehlenswertem.

Von verschlossenen Autos ließen sie offenbar nach der Überprüfung ab. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürften sie lediglich auf einen kleineren Bargeldbetrag gestoßen sein, den sie mitgehen ließen. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/515363-0 um Hinweise. (pol)