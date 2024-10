Unbekannte brechen in vier Wohnhäuser in St. Johann ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. In St. Johann ist im Laufe des Dienstags in vier Gebäude eingebrochen worden. Wie am Abend entdeckt und bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde, hatten sich ein oder mehrere Unbekannte Zutritt zu Wohnhäusern im Glockenweg und in der Mörikestraße in Gächingen sowie im Dellenweg und in der Straße Vordere Wacht in Upfingen verschafft. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten der oder die Täter Bargeld. Das Polizeirevier Münsingen ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07381/9364-0 um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen am Dienstag in St. Johann. (pol)