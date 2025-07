Unbekannte brechen in Dettinger Bäckerei ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Über eine von ihnen zerstörte Fensterscheibe sind Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Bäckereifiliale in Dettingen an der Erms eingestiegen. Gegen 0.00 Uhr bemerkte ein Zeuge den Einbruch in der Daimlerstraße und konnte in diesem Zusammenhang auch drei verdächtige Personen wahrnehmen, welche zu Fuß von der Tatörtlichkeit flüchteten. Offenbar wurden die Täter bei der Tatausführung durch das Auslösen der Alarmanlage gestört. Zwei der Verdächtigen flüchteten in Richtung Kappishäuserstraße, einer in Richtung der Tankstelle.

Eine verdächtige Person wurde vom Zeugen als etwa 25-35 Jahre alt mit schlanker Statur beschrieben. Die Person hatte seitlich kurze und oben etwas längere Haare und trug eine schwarze Jeans sowie ein schwarzes Oberteil, ähnlich einem Jogginganzug. Die zweite Person trug eine Jacke oder Weste, darunter einen Kapuzenpullover. Die dritte Person konnte vom Zeugen nicht beschrieben werden.

Im Zuge der sofortigen Fahndungsmaßnahmen konnten die Personen nicht mehr festgestellt werden. Die Täterschaft verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Diebesgut konnten sie keines erlangen. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten vor Ort zahlreiche Spuren. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)