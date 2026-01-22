Unachtsame Fahrerin verursacht Unfall in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand haben am Donnerstagmorgen an der Kreuzung Hexham-Allee / Gutenbergstraße in Metzingen zu einem Verkehrsunfall geführt. Eine 25-Jährige befuhr gegen 8.35 Uhr mit ihrem VW Golf die Hexham-Allee in Richtung Nagykallo-Allee. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 35-Jährige mit ihrem MG5 verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste.

Sie reagierte zu spät und krachte mit ihrem Golf ins Heck des MG. Verletzt wurde niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf jeweils rund 10.000 Euro geschätzt. (pol)