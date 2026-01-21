Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Polizeimeldung

Radfahrer stürzt wegen Glätte bei Metzingen und verletzt sich schwer am Kopf

Krankenhaus
Ein Pfeil weist den Weg zu einer Klinik. Foto: Julian Stratenschulte/DPA
Ein Pfeil weist den Weg zu einer Klinik.
Foto: Julian Stratenschulte/DPA

METZINGEN. Am Dienstagabend ist es in Metzingen-Glems zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer gekommen. Gegen 20.40 Uhr befuhr ein 68-Jähriger mit seinem Mountainbike einen unbefestigten Wiesenweg aus dem Sankt-Johanner-Weg kommend in Richtung Glemser Weg. Nach ersten Erkenntnissen rutschte er hierbei aufgrund beginnender Reifglätte alleinbeteiligt mit dem Vorderrad weg und stürzte zu Boden. Bei dem Sturz zog sich der 68-Jährige trotz des Tragens eines Fahrradhelms schwere Kopfverletzungen zu. Er musste durch einen Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden, wo er stationär aufgenommen wurde. (pol)

