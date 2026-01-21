Bestätigt: Baubeginn des Metzinger Kombibades im zweiten Quartal geplant

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Breitenthema fehlte in der von Optimismus und »Packen wir's an«-Haltung geprägten Neujahrsrede von Metzingens Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh am 11. Januar: der Spatenstich für das Ganzjahresbad (GJB) im Bongertwasen, das die in die Jahre gekommenen jetzigen Bäder, das Freibad bei der Motorworld und das Hallenbad gegenüber der Stadthalle, ablösen soll.

Bisher hieß es, zwischen März und Juni 2026 ginge es auf die GJB-Baustelle. Dabei bleibt es auch, wie der GEA nach einer Anfrage bei der Stadtverwaltung und den Stadtwerken erfahren hat. »Der Baubeginn ist weiterhin im zweiten Quartal des Jahres vorgesehen«, gibt Metzingens Pressesprecherin Susanne Berger Auskunft, »aktuell ist noch kein konkreter Termin definiert.« Fast der identische Satz kommt von Anna Heimerdinger von den Stadtwerken, die das knapp 70 Millionen Euro teure Bad bauen lassen werden: »Der Baubeginn ist nach wie vor im zweiten Quartal geplant.«

Eröffnung im August 2029 geplant

Berger fügt noch hinzu: »Gewisse Vorarbeiten beginnen schon etwas früher, wie beispielsweise die Baustelleneinrichtung mit Bauzaun.« Das Ganzjahresbad mit mehreren Innen- und Außenbecken, Saunen, Gastronomie und Liegewiesen wird sich auch auf das Gelände des Ferientagheims (FTH) der evangelischen Kirche erstrecken. Diese möchte dafür auf einem Nachbargrundstück, das sie im Tausch von der Stadt bekommen hat, ein neues FTH bauen, für das noch Spenden gesammelt werden. Interimsweise kommen die Kinder aus den beiden großen kirchlichen Sommerfreizeiten beim Otto-Dipper-Stadion unter.

Damit das Ganzjahres- oder Kombibad vor den Toren der Stadt errichtet werden kann, braucht die Firma Brodbeck, die als sogenannte Totalunternehmerin Mitte September 2024 vom Gemeinderat den Zuschlag für das Großprojekt bekommen hatte, eine Baugenehmigung. Und der Flächennutzungs- und der Bebauungsplan für den Bongertwasen müssen badbezogen geändert werden.

So soll das Kombibad im Bongertwasen bei Metzingen aussehen. Foto: Krieger Architekten Ingenieure GmbH So soll das Kombibad im Bongertwasen bei Metzingen aussehen. Foto: Krieger Architekten Ingenieure GmbH

Diese behördlichen Schritte laufen schon seit geraumer Zeit. In der Sitzung am Donnerstag, 22. Januar, kann der Metzinger Gemeinderat den Knopf an den Bebauungsplan Ganzjahresbad machen, ihn also als Satzung verabschieden. Den Flächennutzungsplan hat die dafür zuständige vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Metzingen-Grafenberg-Riederich Ende Juli 2025 bereits geändert. Das Regierungspräsidium Tübingen als höhere Baurechtsbehörde hat die Änderung genehmigt.

Die weiteren zeitlichen Schritte definiert die Stadtverwaltung so: Im Februar wird der geänderte Bebauungsplan, so ihn der Gemeinderat denn verabschiedet, rechtskräftig. Im März wird Brodbeck auf Basis dieses Plans die Baugenehmigung erhalten. Nach dem Spatenstich wird mit gut drei Jahren Bauzeit gerechnet. Im August 2029 soll das kombinierte Hallen- und Freibad samt Wasserattraktionen, Saunalandschaft und Gastro eröffnet werden. Ab April 2029 ist ein Probebetrieb vorgesehen. Die Verwaltung hat einen Puffer von einem Monat einkalkuliert.

Wie lange hängt das jetzige »Preisschild« am Bad?

Zur Finanzierung des weit in die Region ausstrahlenden Projekts müssen die Stadtwerke Kredite über 48,8 Millionen Euro aufnehmen. Das Regierungspräsidium Tübingen als Rechtsaufsichtsbehörde der Großen Kreisstadt Metzingen hat den Nachtragswirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke, der das GJB enthält, Ende Juli 2024 genehmigt. Ein »Preisschild« des Totalunternehmers hängt am Bad, aber wie lange wird es dort noch so bleiben können?

An Stellwänden in der Stadthalle konnten die Teilnehmer der ersten Bürgerwerkstatt 2018 ihre Meinung und eigene Ideen zu den Vorschlägen der Stadtverwaltung für das neue Kombibad anbringen. Foto: Frank Pieth An Stellwänden in der Stadthalle konnten die Teilnehmer der ersten Bürgerwerkstatt 2018 ihre Meinung und eigene Ideen zu den Vorschlägen der Stadtverwaltung für das neue Kombibad anbringen. Foto: Frank Pieth

Die finanzielle Lage der Stadt hat sich in den vergangenen Jahren deutlich eingetrübt, nachdem in ganz Deutschland die Konjunktur lahmte. Das war einer der Gründe für die Grünen im Gemeinderat, das gesamte Projekt Ganzjahresbad in Frage zu stellen. Für dieses hatten im November 2018 gut 71 Prozent der abstimmenden Einwohner in einem Bürgerentscheid votiert. Der Gemeinderat schloss sich im Mai 2019 an. Damals war die wirtschaftliche Lage der Stadt allerdings noch besser und waren weder die Corona-Pandemie noch der Ukraine-Krieg oder der alle Kommunen betreffende Konjunkturknick nicht in Sicht.

Zuvor hatten Schwimmsportvereine und Schulen den zusätzlichen Bedarf an Becken und Bahnen deutlich gemacht. Die bisherigen Bäder sind insoweit zu klein dimensioniert. In einem mehrstufigen Bürgerbeteiligungsverfahren waren über 1.000 Ideen zusammengekommen, die Stadt und Stadtwerke gebündelt und daraus eine Schnittmenge herausgearbeitet hatten. Diese sieht ein 25-Meter-Sportbecken mit Sprunganlage genauso vor wie Nichtschwimmer-, Lehrschwimm- und Freizeitbecken, eine Großrutsche und eine barrierefreie Erreichbarkeit, auch per Fahrrad oder Stadtbus.

Über die erwarteten Mehreinnahmen aus Sauna und Gastronomie will die Stadt das Jahresdefizit des Kombibads abmildern. Carmen Haberstroh, die von Anfang an in der Bäderdiskussion dabei war - zunächst als Stadtwerkechefin -, hat unter Hinweis auf Fachgutachten wiederholt darauf hingewiesen, dass das Ganzjahresbad effizienter sei und weniger Jahresdefizit hätte als neu gebaute Frei- und Hallenbäder, und dass deren Sanierung kostenmäßig einem Neubau gleichkäme. Zudem sei vor allem das gut 50 Jahre alte Hallenbad aus technischen Gründen latent ausfallgefährdet. Die Bäder sind die meistgenutzten öffentlichen Einrichtungen in Metzingen.

Auch Doppelhaushalt wird eingebracht

Inzwischen gibt es wieder Zeichen für ein leichtes Wirtschaftswachstum in Deutschland. Welche finanziellen Sprünge die Sieben-Keltern-Stadt in diesem und dem nächsten Jahr überhaupt machen kann, wird sich im Doppelhaushalt 2026/27 zeigen, den OB Haberstroh und Kämmerer Patrick Lehmann ebenfalls am Donnerstag, 22. Januar, in den Gemeinderat einbringen werden. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses. (GEA)

