METZINGEN. Wir schreiben den 20. Januar 2001. Hat man Töne: Metzingens Stadtoberhaupt Dieter Hauswirth und die Bürgermeister Michael Donth (Römerstein), Eberhard Wolf (St. Johann) und Bernd Schmid (Grabenstetten) wollen sich stimmlich vereinen. Natürlich nicht an der Wahlurne, sondern in Form einer Sängergemeinschaft.

»Ruchbar wurde die Sache bereits an einem Abend der Herbstlichen Musiktage in Bad Urach. Den Geistesblitz dazu hatte, so ist zu hören, Michael Donth, der lange Jahre dem Grafenberger Männergesangverein seine Stimme zur Verfügung gestellt hat. ›Uns fiel auf, dass einige Bürgermeister im Amt sind, die gern singen.‹ Gleich darauf angesprungen ist wohl auch Metzingens OB.«

Zum Hintergrund: "Die Amtsgeschälte lassen vielen Bürgermeistern keine Zeit mehr, regelmäßig zu Chorproben zu gehen. Oder sie können aus Loyalitätsgründen nicht einem örtlichen Verein beitreten, weil andere beleidigt sein könnten. Willkommen im Kreis der Sangesfreudigen sind gleichermaßen Ortsvorsteher wie Gemeinderäte.

Ob aktiv oder ehemalig spielt keine Rolle. Der Obmann der Ortsvorsteher im Kreis Reutlingen, Siegfried Reichenecker aus Hengen, soll unter seinesgleichen denn noch ordentlich Reklame machen für den Bürgermeister-Chor. (…)"

Die Werbetrommel wurde bereits kräftig gerührt. Viele Kommunalpolitiker sind dem Vernehmen nach vom Vorhaben angetan. Einer hat allerdings pompt abgesagt. Per Telefax und mit folgendem Wortlaut: »Ich mach’ nicht mit. Seid froh.« (GEA/ekü)