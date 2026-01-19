Metzinger Feuerwehrkommandant verabschiedet sich

METZINGEN. Am Freitagabend wurde der langjährige Kommandant der Metzinger Feuerwehr, Hartmut Holder, feierliche verabschiedet. Familie und Freunde von Holder waren anwesend und zahlreiche geladene Gäste, darunter Landrat Dr. Ulrich Fiedler, Landesbranddirektor Thomas Egelhaaf und der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbands Michael Wegel sowie der Bundestagsabgeordnete Michael Donth.

»Wir verabschieden eine wertvolle Persönlichkeit, die unsere Stadt über viele Jahre hinweg geprägt hat«

»Wir verabschieden mit Ihnen heute Abend nicht nur einen Feuerwehrkommandanten in den Ruhestand – wir verabschieden eine wertvolle Persönlichkeit, die unsere Feuerwehr und damit unsere Stadt über viele Jahre hinweg geprägt hat«, so Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh. Auch bei Landrat Dr. Ulrich Fiedler, ihrem Vorgänger in Metzingen, bedankte sich die OB: Er habe den Neubau der Feuerwache und die damit einhergehende Reorganisation der Feuerwehr maßgeblich mitgeprägt, in dem am neuen Standort die ehemaligen Abteilungen Neuhausen und Stadtmitte zusammengelegt wurden.

Landrat Dr. Ulrich Fiedler fand klare Worte: »Zahlreiche Menschen, lieber Hartmut, haben Dir ihr Leben zu verdanken.« Dabei würdigte er neben den eigentlichen Feuerwehraufgaben auch die First-Responder-Einsätze, bei denen die Feuerwehr alarmiert wird, um Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu leisten. Hartmut Holder hielt eine bewegende Rede, die den ganzen Feuerwehrfahrzeugraum, in dem die Verabschiedung stattfand, in Stille eintauchen ließ. Nach Erinnerungen an seine Anfänge, an seine Laufbahn, die prägendsten Ereignisse und die dunkelsten Stunden galt sein Dank seiner Familie, seinen Kameraden und Freunden. (eg)