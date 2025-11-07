Umgestürzter Aschenbecher löst Feuerwehreinsatz in Tübingen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Der Alarm eines Rauchmelders hat am Donnerstagabend zum Einsatz der Rettungskräfte in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Herrenberger Straße geführt. Gegen 23.15 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Vor Ort konnte durch die Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten im Einsatz war, schnell Entwarnung gegeben werden.

Ein vermutlich versehentlich umgestoßener Aschenbecher hatte den Teppich versengt und zu der Rauchentwicklung geführt. Der Bewohner der betroffenen Wohnung wurde wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zum entstandenen Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. (pol)