Trotz Großeinsatz der Feuerwehr: Wochenendhaus in Pfullingen brennt nieder

PFULLINGEN. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind Freitagnacht zu einem Brand in das Pfullinger Gewann Hartenstein ausgerückt. Gegen 23.40 Uhr teilten mehrere Anrufer über Notruf mit, dass in einem Gebäude ein Feuer ausgebrochen sei. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand das leerstehende Wochenendhaus bereits im Vollbrand.

Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehren, die mit 14 Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften vor Ort waren, brannte das in Holzständerbauweise errichtete Haus vollständig nieder. Die Löscharbeiten erforderten die Unterbrechung der Stromzufuhr zum Gebäude, weshalb der zuständige Energieversorger vor Ort kam.

Brandursache unklar

Da der unterirdische Hausanschluss nicht ohne Weiteres zu erreichen war, musste dieser noch in der Nacht mithilfe eines Baggers freigelegt werden. Zum Zeitpunkt der Brandentdeckung kam es im Umfeld der Örtlichkeit zu einem Stromausfall, welcher vermutlich durch das Brandgeschehen verursacht wurde. Der Schaden an dem Wochenendhaus wird auf circa 35.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache dauern an. (pol)