Trochtelfingen: Zwei Betrunkene bauen Unfall mit selbem Auto

TROCHTELFINGEN. Zwei betrunkene Männer haben am frühen Freitagmorgen, gegen 4.35 Uhr, in der Straße Am Tegelberg nacheinander mit ein und demselben Fahrzeug einen Unfall verursacht. Offenbar auf dem Heimweg von einer Fasnetsveranstaltung steuerte zunächst der 30-jährige Fahrer den Nissan gegen eine Laterne.

Um die Fahrt fortzusetzen, übernahm nun der offenbar genauso wenig fahrtüchtige 50-jährige, bisherige Beifahrer das Steuer. Seine kurze Fahrt endete gleich darauf im angrenzenden Vorgarten. Zeugen, die die Fahrmanöver der beiden Männer beobachtet hatten, alarmierten die Polizei.

Die Beamten stellten fest, dass beide unverletzt gebliebene Fahrer offensichtlich deutlich zu tief in Glas geschaut hatten, was für beide die Abgabe einer Blutprobe zur Folge hatte. Außerdem wurden ihre Führerscheine beschlagnahmt. Das Duo sieht entsprechenden Anzeigen entgegen. Der Gesamtschaden des Unfalls dürfte ersten Schätzungen zufolge 4.000 Euro betragen. (pol)