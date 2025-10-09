Trochtelfingen: Frau bremst wegen Katze, Biker kracht in Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Mit einem Rettungshubschrauber ist ein schwer verletzter Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der K 6739 in eine Klinik geflogen worden.

Eine 38 Jahre alte Frau befuhr gegen 18.30 Uhr mit einem Seat die Kreisstraße von Wilsingen herkommend in Richtung Steinhilben. Ihren Angaben nach bremste sie wegen einer die Fahrbahn kreuzenden Katze ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende, 60 Jahre alte Biker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr mit seiner BMW auf den Pkw auf.

Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. (pol)