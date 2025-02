Trickdiebe versuchen Diebstahl am Tübinger Hauptbahnhof

Vorsicht ist in Menschenmengen, wie etwa auf einem Wochenmarkt, geboten: Blitzschnell kann die Geldbörse weg sein.

TÜBINGEN. Zwei rumänische Staatsangehörige haben am Montagmittag versucht, einen Reisenden am Hauptbahnhof Tübingen zu bestehlen. Ein aufmerksamer Zeuge konnte dies verhindern und verständigte die Bundespolizei. Das teilt die Polizei mit.

Zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 14 und 19 sollen gegen 12.40 Uhr versucht haben, einen unbekannten Geschädigten am Hauptbahnhof Tübingen zu bestehlen. Nach bisherigem Kenntnisstand soll eine der Tatverdächtigen dem Geschädigten ein Schriftstück gezeigt und diesen abgelenkt haben, während die zweite Tatverdächtige versuchte, den Rucksack des Geschädigten zu öffnen.

Zeuge konnte Diebstahl verhindern

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tathandlung und warnte den Geschädigten. Die beiden Tatverdächtigen konnten durch die informierten Streifen der Bundespolizei noch in der Nähe des Tatorts angetroffen werden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls. Der unbekannte Geschädigte und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in telefonisch unter 0711/870350 in Verbindung zu setzen.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Taschendiebe besonders bei Menschenansammlungen auftreten und oftmals Tricks anwenden, um ihre Opfer abzulenken. Einer davon ist das geschickte Anrempeln von Personen. Geldbeutel und andere Wertgegenstände sollten eng am Körper und nicht etwa in Außentaschen oder Rucksäcken getragen werden. (pol)