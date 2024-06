Trickdieb in Tübingen unterwegs

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In Tübingen hat am Donnerstagmittag ein Trickdieb sein Unwesen getrieben. Das berichtet die Polizei. Gegen 13.45 Uhr gaukelte der Unbekannte gegenüber einer Bewohnerin der Sofienstraße vor, die Rauchmelder in der Wohnung überprüfen zu müssen. In der Folge lief der Täter durch alle Räume und fertigte vermeintliche Aufschriebe. In einem von der Bewohnerin offenbar unbemerkten Moment entwendete der Kriminelle aus einem Portemonnaie der Frau mehrere hundert Euro. Anschließend verließ der Unbekannte die Wohnung. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnungen und ziehen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige hinzu. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Polizei.