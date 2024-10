Trickbetrüger klaut in Reutlingen Goldkette eines Mannes und lässt billigen Schmuck zurück

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Trickdieb hat am Donnerstagnachmittag im Bereich des Reutlinger Albtorplatzes zugeschlagen. Das berichtet die Polizei. Gegen 15.30 Uhr sprach der Unbekannte einen Senior an und übergab diesem hierbei einen Ring. Nachdem der Angesprochene den Ring wieder zurückgeben wollte, steckte der Täter diesen dem Mann an einen Finger. Da der Finger infolgedessen anschwoll, entfernte sich der Mann und setzte sich auf eine Bank.

Kurze Zeit später trat der Täter erneut an ihn heran und hing ihm eine Halskette um. Der Senior erklärte daraufhin, auch die Kette nicht zu wollen, woraufhin der Kriminelle ihm diese scheinbar wieder abnahm und sich entfernte. Erst im Nachhinein stellte der Senior fest, dass ihm seine eigene Goldkette im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen worden war und der Täter ihm stattdessen die offensichtlich minderwertige Kette und den Ring zurückgelassen hatte.

Der Täter ist zwischen 40 und 50 Jahre alt und hat eine normale Statur. Er trug eine dunkle Wollmütze, eine dunkle Jacke sowie eine dunkle Hose und sprach Deutsch mit leichtem Akzent. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 071219423333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (pol)