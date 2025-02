Trickbetrüger in Bad Urach unterwegs - Polizei warnt und bittet um Hinweise

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Nach zwei etwa 20 bis 30 Jahre alten Männern, die am Donnerstagmittag in der Bad Uracher Ostendstraße versucht haben, eine Seniorin zu bestehlen, fahndet der Polizeiposten Bad Urach. Wie erst nachträglich bekannt wurde, klingelte einer der Männer gegen 13 Uhr bei der Seniorin. Nachdem sie die Türe geöffnet hatte, zeigte er ihr einen Zettel vor, in dem er um Nahrungsmittel, Kleidung oder Bargeld bettelte. Die Frau unterhielt sich wenige Minuten mit dem schlecht Deutsch sprechenden Mann und übergab ihm dann einen Geldschein, den sie aus dem Wohnzimmer holte. Dabei ließ sie allerdings die Haustüre offen.

Als der Mann weiter um ein Glas Wasser bat, folgte er der Frau in die Küche. Diesen Umstand nutzte offenbar sein Komplize, schlich sich unbemerkt ins Haus und begab sich ins Obergeschoss. Als die Seniorin allerdings zunächst Schritte auf der Treppe und dann aus dem Obergeschoss wahrnahm, verwies sie den angeblichen Bettler aus dem Haus. Unmittelbar darauf kam auch sein Komplize die Treppe herunter und verließ das Gebäude. Im Anschluss stellte sich heraus, dass im Arbeitszimmer eine Schublade durchsucht worden war. Soweit bislang bekannt ist, wurde nichts gestohlen.

Beide Männer werden als schlank und etwa 170 bis 180 cm groß beschrieben. Der erste der Kriminellen trug eine schwarze Jogginghose mit weißem Aufdruck auf der vorderen Seite der Oberschenkel, eine schwarze Jacke mit fellbesetzter Kapuze, eine schwarze Mütze und blau-weiße Sportschuhe. Sein Komplize war mit einer ockerfarbenen Hose, schwarzer Kapuzenjacke mit grünem Besatz an Ärmeln und Kapuze, einer hellen Strickmütze und schwarz-weißen Sportschuhen bekleidet. Er soll Raucher sein.

Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07125946870 um Hinweise. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich davor, Unbekannte in die Wohnung zu lassen. Schließen Sie stets ihre Türe und lassen sie angebliche Bittsteller oder Fremde immer vor der Türe warten und nie unbeaufsichtigt. Lassen Sie sich insbesondere nicht ablenken, sodass sich keine Komplizen unbemerkt ins Haus schleichen können.

Nähere Tipps und Hinweise finden Sie auf der Internetseite der Polizei. (pol)