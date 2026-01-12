Keine Schranke mehr für das Parkhaus Bad Urach

Die Zeit der Schranken ist jetzt auch im Uracher Parkhaus vorbei. Am Montag wurde sie abgeschraubt. Im Bild (von links) Niels Belschner (Technischer Leiter von Park Service Hüfner), Jan Heidemann (stellvertretender kaufmännischer Leiter der Stadtwerke Bad Urach) und Michael Gamisch (Objektleiter Park Service Hüfner).

BAD URACH. Neue Zeiten im Parkhaus von Bad Urach: Am Montag montierten Techniker der Firma Park Service Hüfner (Stuttgart) die Schranke, Ticket- und Kassenautomaten ab und schlossen das Rolltor auf der Innenstadt-Seite. Das Parkhaus erhält eine moderne Free-Flow-Anlage. Die funktioniert so: An der Ein- und der Ausfahrt gibt es keine Schranken mehr, man zieht auch kein Ticket mehr, eine Kamera erfasst das Kennzeichen. Bezahlt wird künftig nur noch bargeldlos - entweder direkt vor Ort an einem Automaten oder bis zu 48 Stunden nach der Ausfahrt online.

Weniger Staus und weniger Verschleiß

Die neuen Anlagen haben eine ganze Menge Vorteile: Es gibt an der Einfahrt keine Rückstaus, auch die Ausfahrt geht schneller, weil die Autofahrer ja schon bezahlt haben oder später bezahlen. Für die Besitzer oder Betreiber der Parkhäuser - in Bad Urach: die Stadt ist die Besitzerin der Einrichtung, betrieben wird sie von Park Service Hübner (Stuttgart) - hat das System den Vorteil, dass es weniger Verschleiß gibt. Die Schrankenmechanik muss nicht gewartet werden. Und: Es kann erst gar niemand gegen die Schranke fahren und sie verbiegen oder abreißen.

Dieser Eingang des Uracher Parkhauses wird zugemacht, es wird nur von der Gebrüder-Gross-Straße her angefahren.

Bisher hatte das Parkhaus zwei Ein- und Ausfahrten: den in der Gebrüder-Gross-Straße und den in der engen, kurvigen Straße »Beim Bad«. Letzterer fällt weg. Die technische Seite erledigen gerade die Mitarbeiter von Park Service, parallel dazu kümmern sich Leute im Uracher Rathaus um nicht ganz unwichtige Details wie Dauerparker und Menschen, die in der Nähe in Gastbetrieben wohnen und während der Dauer ihres Aufenthaltes ihre Autos im Parkhaus abstellen können. Diese Dinge wollen mit dem Betreiber koordiniert werden, damit ab (geplant) Mittwoch alles reibungslos läuft.

Das Uracher Parkhaus von der Gebrüder-Gross-Straße her gesehen.

Das Anfang der 1990er-Jahre gebaute Parkhaus, in dem knapp 200 Autos Platz finden, ist künftig zwar moderner, aber weit davon entfernt, auf der Höhe der Zeit zu sein. Die Wege sind eng, der Untergrund rutschig, und der Aufzug ist schon seit mehr als einem Jahr stillgelegt. Mit dem Bau des großen Parkplatzes im Elsach-Center wird das Parkhaus deutlich weniger frequentiert. »Ein Minus von fast 50 Prozent«, sagt Jan Heidemann, der stellvertretende kaufmännischer Leiter der Stadtwerke Bad Urach, in dessen Zuständigkeit das Parkhaus fällt. Seit man auf dem Parkplatz nur noch zwei Stunden stehen darf und danach recht üppige Bußgelder fällig werden, fahren wieder mehr Autos ins Parkhaus - dessen Gebühren im Vergleich zu Städten wie Reutlingen, Tübingen und vor allem Stuttgart äußerst günstig sind.

Das Parkhaus wird noch sehr teuer werden

Im vergangenen Jahr hat die Stadt 56.000 Euro beim Parkhaus draufzahlen müssen. Peanuts fast schon im Vergleich zu dem, was in den nächsten Jahren auf die Stadt zukommen könnte. Wenn das Haus grundlegend saniert wird, werden 2026 rund 1,5 Millionen und 2027 fast 2,5 Millionen Euro fällig. Bis jetzt nur ein Konzept, das aber noch nicht diskutiert und verabschiedet ist. Es wird spannend bei den Haushaltsberatungen des Gemeinderats, die am 24. Februar beginnen. (GEA)