Transporter kippt bei Trochtelfingen um - Fahrer wird befreit

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Ein Transporter-Fahrer ist am Montagnachmittag mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Der 42-Jährige befuhr kurz vor 18 Uhr mit einem Mercedes Sprinter die B 313 von Engstingen herkommend in Richtung Trochtelfingen. Im Bereich des Heuwegs kam er wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen nach rechts von der Bundesstraße ab, wo der Transporter nach einer abfallenden Böschung umkippte und in einem Maisfeld zum Liegen kam.

Der 42-Jährige wurde von der Feuerwehr befreit und vom Rettungsdienst mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sprinter, an dem Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (pol)