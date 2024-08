Transporter brennt auf der B28 in Tübingen vollständig aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem Fahrzeugbrand mussten die Rettungskräfte am Freitagvormittag auf die B28 am Ortsende von Tübingen ausrücken. Kurz vor neun Uhr bemerkte der Fahrer eines Fiat Ducato Rauch aus der Mittelkonsole aufsteigen und hielt daraufhin am Fahrbahnrand an, berichtet die Polizei. Kurz darauf stand der zwölf Jahre alte Transporter in Vollbrand. Dieser brannte daraufhin komplett aus. Das Fahrzeugwrack musste im Anschluss aufwändig mit einem Abschleppwagen samt Kran geborgen werden.

Da Teile der Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen wurden, mussten Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unglücksstelle ausrücken. Der Schaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen, kann aber noch nicht abgeschätzt werden. Während des Einsatzes musste der Verkehr einspurig vorbeigeleitet werden. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. (pol)