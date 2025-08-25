Traktor in Altenburg umgekippt: Straße wegen Äpfeln gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-ALTENBURG. Am Montagmorgen ist es in Altenburg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Traktorgespann umgekippt ist. Gegen 11.30 Uhr befuhr ein 72-jähriger Fendt-Fahrer mit beladenem Anhänger in der Illerstraße in Richtung Ortsmitte und geriet, vermutlich infolge eines Fahrfehlers, an einen Bordstein. So berichtet es die Polizei. In der Folge kippte in dem abschüssigen Straßenverlauf der Traktor samt Hänger zur Seite, die geladenen Äpfel verteilten sich auf der Fahrbahn.

Der Fahrzeuglenker wurde vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt und konnte an der Unfallstelle verbleiben. Ein verständigter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Die Fahrbahn musste zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge, Verladung der Äpfel und Reinigung der Fahrbahn gesperrt werden. Die Sperrung dauert bis zur Stunde (16.45 Uhr) an. Die Höhe des entstandenen Schadens an den Fahrzeugen, einer Fußgängertreppe und einer ebenfalls beschädigten Straßenlaterne wurde auf etwa 120.000 Euro geschätzt. (pol)