Totalschaden: Auto brennt in Tübingen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Fahrzeugbrand sein, zu dem Feuerwehr und die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag ausgerückt sind. Gegen 00.22 Uhr wurde der Brand eines 21 Jahre alten Mercedes Benz C-Klasse gemeldet, welcher in der Gartenstraße geparkt stand. Das berichtet die Polizei. Hier war offensichtlich aufgrund technischer Ursache im Motorraum ein Feuer ausgebrochen, welches durch die Feuerwehr Tübingen abgelöscht wurde. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. (pol)