Topf auf Herd vergessen: Feuerwehr evakuiert Haus in Mössingen

MÖSSINGEN. Der Alarm eines Rauchmelders hat am Dienstagabend in der Breite Straße zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 21 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem aus einer der Wohnungen des Mehrfamilienhauses der Alarm zu hören war. Von den anrückenden Feuerwehrkräften wurden die Hausbewohner sofort evakuiert. Wie sich herausstellte, hatte einer der Hausbewohner eine Kompresse zum Erwärmen in einen Topf gelegt, auf den Herd gestellt und war eingeschlafen, bis er von der Feuerwehr geweckt wurde.

Der Rettungsdienst brachte den Mann im Anschluss wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Wohnung wurde anschließend von der Feuerwehr gründlich durchlüftet. Die anderen Bewohner konnten wieder zurück in ihre Wohnungen. Ein nennenswerter Sachschaden dürfte nach derzeitigem Stand nicht eingetreten sein. (pol)