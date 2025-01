Topf auf Herd löst Feuerwehreinsatz in Reutlingen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Donnerstagabend zu einem gemeldeten Brandalarm in die Hoffmannstraße in Reutlingen gerufen worden. Anwohner hatten aus einer Wohnung gegen 19.20 Uhr Rauch sowie einen akustischen Rauchmelder wahrgenommen, berichtet die Polizei. Nachdem dort niemand geöffnet hatte, wurde der Notruf getätigt. Durch die Rettungskräfte konnte die leere Wohnung betreten werden. Die Feuerwehr stellte einen Topf auf dem eingeschalteten Herd fest, entsorgte diesen und belüfteten die Wohnung. Verletzt wurde niemand. (pol)